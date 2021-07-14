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Yağmuru özleyen Rizeli sağanak altında duş aldı
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14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yağmuru özleyen Rizeli sağanak altında duş aldı

Yağmuru özleyen Rizeli sağanak altında duş aldı

Yağmurun altında sevinirken görüntü

Yağmur Kamera Başkent Cep Telefonu Sağanak 

-Şampuan ile kafasını yıkarken görüntü

( RİZE -ÖZEL) RİZE

- Yağmurun başkenti olarak adlandırılan Rize'de sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olunca yağan yağmur vatandaşları sevindirdi. Yaz mevsimi nedeniyle havaların sıcaklığından bunalan 48 yaşında ki Rizeli Ramazan Çepni isimli vatandaş yağmurun yağmasını sevinçle karşıladı. Rize’nin Çayeli İlçesi Büyükköy Beldesi’nde ikamet eden Ramazan Çepni, sağanak yağan yağmurun altına girerek Allah’a şükür duaları etmeye başladı.
Daha sonra evden kendisi için şampuan isteyen Çepni yağmurun altında kafasını yıkadı. O anlar ise arkadaşlarının cep telefonu kameralarıyla anbean görüntülenirken renkli anlara sahne oldu.
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