Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Yağmuru görüntülerken yıldırımın düşme anını yakaladı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
5 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yağmuru görüntülerken yıldırımın düşme anını yakaladı

Yağmuru görüntülerken yıldırımın düşme anını yakaladı

Vatandaş tarafından çekilen görüntü

( ESKİŞEHİR ) - ESKİŞEHİR

Yağmur Yıldırım Düştü Kamera Yıldırım Düşmesi Cep Telefonu 


- Eskişehir’in Çifteler ilçesine gezmek için gelen bir vatandaş, cep telefonu ile yağan yağmuru görüntülediği sırada bir ağaca yıldırım düşmesini de kayda aldı. Çifteler ilçesinde bulunan Sakarıbaşı tesislerini gezmeye gelen bir vatandaş, yağan yağmur ile birlikte çevredeki görüntüyü cep telefonu ile kaydetmeye başladı.
Vatandaş, Sakarıbaşı'nın güzelliğini göstermek istediği sırada bir ağaca yıldırım düştü. Telefonun kamerasının kayıtta olduğu anlarda vatandaşın telaşı da yansıdı. Vatanda, yıldırımın düşten ağacın fotoğraflarını da çekti. (AS-Y)
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı