Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yağmurların ardından vatandaşlar mantar topluyor

Yağmurların ardından vatandaşlar mantar topluyor

Doğadan görüntü

Yumurta Hava Sıcaklıkları Potasyum Yağan Karbonhidrat 

-Mantar toplama ve detaylar
-Murat Akdağ'ın konuşması

( BAYBURT ) BAYBURT

- Doğada kendiliğinden yetişen protein deposu mantarlar, yağan yağmurların ardından mantar yemeyi seven vatandaşların ilgi odağı oldu.Bayburt’ta yağmurların ardından hava sıcaklıklarının artmasıyla vatandaşlar doğada kendiliğinden yetişen protein deposu mantarları topluyor. Uzmanlar bilinmeyen mantarların toplanmamasını, mantarların da sapından kesilerek toplanmasını istedi.Demirözü ilçesi Pulum Dağı kırsalında tamamen doğal olarak kendiliğinden büyüyen mantarları toplayan Murat Akdağ, bünyesinde sodyum, potasyum, karbonhidrat ve protein bulunan mantarların geçtiğimiz yıllara göre bu yıl biraz daha az olduğunu söyledi.

Lezzetli mantarın kilosunun 100 TL civarında olduğunu ve çok sarp noktalarda yetiştiğini ifade eden Akdağ, “Göbek mantarı yağmur ve güneş durumuna göre çok büyüyebiliyorlar. Farklı bölgelerde bu mantarın yetiştiğini biliyoruz. Pişirilmesi, tereyağında yumurta ile yapılabiliyor. Kimisi sütte pişiriyor, ters çevirip ızgara veya közün üzerinde, yine içine biraz tereyağı ve tuz serperek yenilebiliyor. Çok lezzetli bir tadı var. Bilenler yemekten asla vazgeçmiyorlar.” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement