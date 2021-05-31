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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yağmurla gelen facia: 1 ölü, 2 yaralı

Yağmurla gelen facia: 1 ölü, 2 yaralı

TRAFİKTEN DETAYLAR

Hastane Tahkikat Lojistik Firması Göreme 

-ARAÇLARDAN GÖRÜNTÜ
-OLAY YERİ İNCELEME

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın Orhaneli ilçesinde yağmur sebebiyle meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kaza, Nalınlar Mahallesinde odun depoları virajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 V 4272 plakalı kamyonetin sürücü Emin Duman (60), ilçeden şehir merkezine gitmek için yola çıktığında, E.Y.’nin kullandığı 34 DRM 778 plakalı lojistik firmasına ait kamyonetle virajda karşı karşıya geldi. Yoğun yağış sebebiyle bir birini göremeyen araçların çarpışması ile ortalık savaş alanına döndü. Emin Duman olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki M.A. yaralandı. Lojistik firmasına ait kamyonetin sürücüsü E.Y. de çeşitli yerlerinden yaralandı. Yol kısa süre araç geçişine kapanırken, olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazayla alakalı tahkikat devam ediyor.
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