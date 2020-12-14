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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı hayran bıraktı

Yağmurdan sonra oluşan gökkuşağı hayran bıraktı

Kentin üzerinde oluşan gökkuşağı

Yağış Uyarısı Sağanak Yağış Gökkuşağı Irak 

-Güneşli havanın görüntüsü

( MERSİN )- Mersin'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından kentin üzerinde oluşan gökkuşağı, görenleri hayran bıraktı MERSİN

- Mersin'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın ardından kentin üzerinde oluşan gökkuşağı, görenleri hayran bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtına ve sağanak yağış uyarısı yaptığı Mersin'de, dün gece yarısı başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur kent merkezinde herhangi bir olumsuzluğa yol açmazken, akşam saatlerinde yağmurun ardından oluşan gökkuşağı görenleri hayran bıraktı. Kentin semalarında oluşan ve birçok noktadan görülen gökkuşağı güzel görüntüler oluştururken, vatandaşlar da bu eşsiz görüntüyü cep telefonları ile görüntüledi. (HSK-
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