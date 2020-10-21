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21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yağmurdan masa örtüsüyle korundu

Yağmurdan masa örtüsüyle korundu

Yağıştan genel görüntü

Sağanak Yağmur Meteoroloji Karahisar İlginç Görüntü 

-Dükkan ve balkon atlarına sığınan vatandaşlardan görüntü
-Masa örtüsü ile önlem alan vatandaştan görüntü
-Araçlardan görüntü
-Yağmurdan kaçmaya çalışanlardan görüntü

( AFYON KARAHİSAR)- Afyonkarahisar’da aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’da aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken, bazı vatandaşların korumak için masa örtüsüyle önlem alması ilginç görüntüler oluşturdu. Afyonkarahisar’da meteorolojinin uyarıları sonucu beklenen yağmur aniden geldi. Kent merkezinde sağanak yağmurun mesai bitimine denk gelmesiyle vatandaşlar koşarak evlerine gitmeye çalıştı. Yağmur esnasında bazı vatandaşların ise masa örtüsünü kendisine siper ederek yağmurdan kaçtığı anlar ise ilginç görüntüler oluşturdu. Ayrıca sağanak yağmur esnasında trafikte aksaklıkların yaşandığı gözlendi. (HK-Y)
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