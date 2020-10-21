Yağmurdan masa örtüsüyle korundu

-Dükkan ve balkon atlarına sığınan vatandaşlardan görüntü

-Masa örtüsü ile önlem alan vatandaştan görüntü

-Araçlardan görüntü

-Yağmurdan kaçmaya çalışanlardan görüntü



( AFYON KARAHİSAR)- Afyonkarahisar’da aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi AFYON KARAHİSAR



- Afyonkarahisar’da aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken, bazı vatandaşların korumak için masa örtüsüyle önlem alması ilginç görüntüler oluşturdu. Afyonkarahisar’da meteorolojinin uyarıları sonucu beklenen yağmur aniden geldi. Kent merkezinde sağanak yağmurun mesai bitimine denk gelmesiyle vatandaşlar koşarak evlerine gitmeye çalıştı. Yağmur esnasında bazı vatandaşların ise masa örtüsünü kendisine siper ederek yağmurdan kaçtığı anlar ise ilginç görüntüler oluşturdu. Ayrıca sağanak yağmur esnasında trafikte aksaklıkların yaşandığı gözlendi. (HK-Y)



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