Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Yağmurdan kaçtı, saklandığı yerde başına kereste düştü

Yağmurdan kaçtı, saklandığı yerde başına kereste düştü

YARALININ HASTANE GÖRÜNTÜ

İlk Müdahale Hastane Akalan Sağlık Ekipleri Şiddetli Rüzgar 

-YAĞMUR DETAY GÖRÜNTÜSÜ

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Ağaçişleri Sanayii'nde meydana gelen olayda yağmurdan korunmak için kerestelerin bulunduğu yere saklanan talihsiz adamın başına esen rüzgardan dolayı başına kereste düştü. Kanlar içerisinde kalan şahıs hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre olay, Ağaçişleri Sanayii'nde meydana geldi. İşten çıkıp evine gitmek isteyen Fahrettin A.(46) aniden bastıran yağmura yakalandı. Yağmurdan korunmak için yol kenarında bulunan alandaki kerestelerin altına girdi. Bu sırada yağmurla birlikte şiddetli rüzgar nedeniyle talihsiz adamın altındaki kereste parçası kafasının üzerine düştü. Bir anda neye uğradığını şaşıran Fahrettin A'nın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasına aldığı darbe sonucu kanlar içerisinde kalan şahıs sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kafası kırılan Fahrettin A.'nın başına dikiş atıldı. Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı