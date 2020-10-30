Yağmurdan kaçtı, saklandığı yerde başına kereste düştü

-YAĞMUR DETAY GÖRÜNTÜSÜ



( BURSA ) BURSA



- Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Ağaçişleri Sanayii'nde meydana gelen olayda yağmurdan korunmak için kerestelerin bulunduğu yere saklanan talihsiz adamın başına esen rüzgardan dolayı başına kereste düştü. Kanlar içerisinde kalan şahıs hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre olay, Ağaçişleri Sanayii'nde meydana geldi. İşten çıkıp evine gitmek isteyen Fahrettin A.(46) aniden bastıran yağmura yakalandı. Yağmurdan korunmak için yol kenarında bulunan alandaki kerestelerin altına girdi. Bu sırada yağmurla birlikte şiddetli rüzgar nedeniyle talihsiz adamın altındaki kereste parçası kafasının üzerine düştü. Bir anda neye uğradığını şaşıran Fahrettin A'nın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasına aldığı darbe sonucu kanlar içerisinde kalan şahıs sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kafası kırılan Fahrettin A.'nın başına dikiş atıldı. Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.



loading...