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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Yağmurdan kaçarken doluya tutuldular...Uygulama noktasından kaçmak istedi, Asayiş Şube Müdürü'ne yakalandı

Yağmurdan kaçarken doluya tutuldular...Uygulama noktasından kaçmak istedi, Asayiş Şube Müdürü'ne yakalandı

Şahıslara para cezası kesilme görüntüsü

Para Cezası Akalan 

-aracın görüntüsü
-genel detay

( DÜZCE )- Asayiş Şube Müdürü uygulamadan kaçan araca binerek şahısları uygulamaya getirdi DÜZCE

– Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından D-655 Zonguldak-Düzce Karayolu’nda yapılan denetim esnasında bir araç uygulamayı görüp, ters istikamete dönerek kaçmak istedi. Bu esnada uygulamayı denetlemeye gelen Asayiş Şube Müdürü, araç sürücüsünü durdurarak şahıslarla birlikte uygulama noktasına geldi. Şahıslara 14 bin 302 lira idari ve adli para cezası kesildi.Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında D-655 Zonguldak-Düzce Karayolu’nda denetim gerçekleştirdi. Denetimler esnasında Akçakoca istikametinden Düzce istikametine seyir halinde olan 34 TC 0904 plakalı otomobil sürücüsü D.A., uygulamayı görerek ters şeritten kaçmaya başladı.
Bu esnada yapılan uygulamayı denetlemek için gelen Düzce Asayiş Şube Müdürü İsmail Caran, D.A.’nın kullandığı aracın ters şeritten kaçtığını görüp aracı durdurdu. Aracın içerisine binerek tekrar uygulama noktasına getirilen Sürücü D.A. ve yanında yolcu olarak bulunan B.B.’nin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmadıkları, izinsiz dışarı çıktıkları belirlendi. Araç sürücüsü D.A. ile B.B.’ye sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta oldukları için 3 bin 150 lira idari para cezası yazıldı.Ayrıca araç sürücüsüne ilgili maddelerden 8 bin 2 lira adli para cezası yazıldı.
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