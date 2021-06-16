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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yağmurdan ıslanan sokak köpeğini hem temizledi hem sevdi

Yağmurdan ıslanan sokak köpeğini hem temizledi hem sevdi

-Temizlik işçisinin köpekle ilgilendiği anlar

( İSTANBUL )- Arnavutköy'de temizlik işçisi ile sokak köpeğinin tebessüm ettiren anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi İSTANBUL

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- Arnavutköy'de bir temizlik görevlisi yağmurdan ıslanan sokak köpeğini önce fırçası ile temizledi, daha sonra sevdi. Sokak köpeği ve temizlik işçisinin tebessüm ettiren anları bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Arnavutköy Anadolu Mahallesinde sokak temizliği yapan görevli, yağmurdan ıslanan köpeği görünce onunla ilgilenmeye başladı.
Köpeğin kaşındığını fark eden görevli, onu önce süpürgesiyle temizledi, sonra da sevdi. Yaşanan bu anlar ise o sırada oradan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. (BT-MB-RU
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