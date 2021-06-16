Yağmurdan ıslanan sokak köpeğini hem temizledi hem sevdi



- Arnavutköy'de bir temizlik görevlisi yağmurdan ıslanan sokak köpeğini önce fırçası ile temizledi, daha sonra sevdi. Sokak köpeği ve temizlik işçisinin tebessüm ettiren anları bir cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Arnavutköy Anadolu Mahallesinde sokak temizliği yapan görevli, yağmurdan ıslanan köpeği görünce onunla ilgilenmeye başladı.

Köpeğin kaşındığını fark eden görevli, onu önce süpürgesiyle temizledi, sonra da sevdi. Yaşanan bu anlar ise o sırada oradan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. (BT-MB-RU

