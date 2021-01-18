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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yağmurda aç kalan güvercinler buğday pazarını mesken tuttu

Yağmurda aç kalan güvercinler buğday pazarını mesken tuttu

Buğday Pazarının dış görüntüsü

Barla Mısır Uttu Bulduk Kar Yağışı 

-Tarlada üzeri branda ile kapatılan buğday yığını
-Üzerindeki güvercinler
-İşyerlerinin önündeki güvercinler
-Güvercinlerin yiyecek bulması
-Esnaflar ile röp.
-Güvercinlerin sürü halinde uçması

( ADIYAMAN ) -- Buğday pazarında yüzlerce güvercin görsel şölen sundu ADIYAMAN

- Adıyaman’da yüzlerce güvercin, kar ve yağmur yağışı sonrasında tahıl tanelerinden yiyebilmek için buğday pazarına akın ediyor. Güvercinler yağmur ve kar yağışında yiyecek bulmakta güçlük çekiyor. Güvercinler en kolay yiyecek buldukları Adıyaman Buğday Pazarı’nı mesken tutuyor. Pazarın yanındaki boş arazide bulunan ve üzeri branda ile kapatılan buğday yığını üzerinde bekleyen ve brandayı delerek buğday tanelerinden yemeye çalışıyorlar. Açık olan işyerlerinin tahıl ambarlarına kadar giren güvercinler, çoğu zaman dışarıda bulunan kırık buğdaylardan nasibini alıyor. Güvercinler buğday, arpa, nohut, mısır tanelerinden yiyor. Güvercinler sadece kışın değil, özellikle yazın hasat zamanında Buğday Pazarından ayrılmıyor. Buğday Pazarı Esnafı Abuzer Güleç, yazın hasat zamanında güvercinlerin yoğun olduğunu ancak, kışın aç kaldıklarında buğday pazarına geldiklerini dile getirdi. Buğday Pazarı Esnafı Hüseyin Bulun ise, aç kalan güvercinler için kendilerinde kırık buğdayları dışarı attıklarını belirterek, güvercinlerin pazarı mesken tuttuğunu ifade etti.
(AHM-SD-
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