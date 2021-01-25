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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yağmura yakalanan pazarcılar, kapalı alan istiyor

Yağmura yakalanan pazarcılar, kapalı alan istiyor

PAZARCILARDAN DETAYLAR

(TEKIRDAG) - TEKİRDAĞ

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- Tekirdağ Malkara’da kurulan semt pazarında aniden bastıran yağmura yakalanan vatandaşlar ve pazarcı esnafı, kapalı pazar yeri projesinin bir an önce hayata geçirilmesini istedi. Her hafta başı kurulan semt pazarına alışverişe çıkan vatandaşlar, bir anda bastıran yağmura hazırlıksız yakalandı. Yağmurdan kaçan bazı vatandaşlar kapalı alanlara sığındı. Yağıştan korunmak için çektikleri brandalar yetersiz kalan pazarcı esnafı da zor anlar yaşadı. Pazar esnafı, yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi ve vatandaşın da daha rahat ortamda alışveriş yapabilmesi konusunda belediyeden kapalı pazar yeri alanı talebinde bulundu. (HT-ÖK-Y)
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