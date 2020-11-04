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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Yağmur yağışı kaya parçalarını kopardı

- Yağmur yağışı kaya parçalarını kopardı

Yoldaki kaya parçaları

-Köylülerin temizlemesi
-Dağdan ve yoldan görüntü

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur yağışı nedeniyle kopan kaya parçaları karayoluna düştü. Olay, Gölbaşı ilçesi Yedigedik Mevkiinde meydana geldi. Yağmur yağışı nedeniyle dağlık bölgeden kayalar yola düştü. Kaya parçaları nedeniyle yol trafiğe kapandı. Köylüler yola düşen kaya parçalarını kendi imkanları ile temizleyerek yolu trafiğe açtı. Bu mevkide özellikle kış aylarında, yola kaya parçalarının düştüğünü iddia eden köylüler, bu bölgeye çözüm bulunmasını istediler. (KA-AHM-SD-
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