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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yağmur yağınca köprü üstünde 6 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Yağmur yağınca köprü üstünde 6 araç birbirine girdi: 1 yaralı

-Kaza alanından detaylar

İlk Müdahale Trafik Kazası Köprülü Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Kazaya karışan araçlar detay
--Yaralı detay
--Yaralının ambulansa alınışı
--polis ekipleri detay
--detaylar

( KOCAELİ )- Savaş alanına dönen yol uzun süre trafiğe kapandı KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Savaş alanına dönen yolda kilitlenen trafik, kazalı araçların çekilmesi ile normale döndü. Kaza, İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi D-605 Karayolu köprülü kavşak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur sebebiyle kayganlaşan D-605 Karayolu Yenişehir Mahallesi mevkiindeki köprülü kavşak üzerinde kontrolden çıkan 6 araç birbirine çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada şoka giren sürücü Ömer A.'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar sebebiyle uzun süre trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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