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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Yağmur sularını biriktirip tonlarca su tasarruf ediyor

Yağmur sularını biriktirip tonlarca su tasarruf ediyor

-YAĞMUR SUYUNUN BİDONLARA DOLMASINDAN GÖRÜNTÜ

Erimli Yağan Düşünür Yağmur Suyu 

--YAĞAN YAĞMURDAN GÖRÜNTÜ
--BİDANLARA DOLDURULMUŞ TONLARCA YAĞMUR SUYUNDAN GÖRÜNTÜ
--YAĞMUR SUYUYLA ÇİÇEKLERİN SULANMASINDAN GÖRÜNTÜ
--EVİN ÇATISINDAKİ SULARIN DRONE GÖRÜNTÜSÜ
--NAZIM GÖKÇE RÖPORTAJ

( BURSA -DRONE-ÖZEL)- Örnek vatandaş su kaynaklarını koruyup faturaları düşürüyor BURSA

- Bursa'da örnek vatandaş, yağmur sularını biriktirip tonlarca suyu değerlendiriyor. Su kaynaklarının her geçen gün azaldığı ülkemizde Nazım Gökçe herkese örnek oldu. Bu yıl kış ayının kurak geçmesiyle birlikte vatandaşlar susuz kalma endişesi yaşarken, Nazım Gökçe, evinin çatısına koyduğu bidonları yağmur suyuyla doldurarak yılda tonlarca su tasarruf ediyor. Gökçe, evininin çatısına yağan yağmuru oluklar vasıtasıyla bidonlara dolduruyor. Bu yağmur suyuyla evinde bulunan çiçekleri suluyor ve evinin merdiven temizliğinde kullanıyor. Bu sayede tonlarca su tasarrufu sağlarken, barajlardaki su kaynaklarının daha az tükenmesine katkıda bulunuyor. Yağmur sularını biriktirerek tonlarca su tasarrufu yaptığını ifade eden Nazım Gökçe, "Şehrimizin su kaynaklarını en tasarruflu nasıl kullanabiliriz diye düşünürken aklıma yağmur sularını biriktirmek geldi. Evimin çatısına koyduğum bidonları oluklar vasıtasıyla dolduruyorum. Bu suyla evimde bulunan çiçekleri sulayıp apartmanın merdivenlerini yıkıyorum. Bu sayede hem su faturaları düşüyor, hem de şehrimizin su kaynaklarını daha iyi kullanmış oluyoruz. Su kaynaklarını verimli kullanmazsak susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz" dedi.
(BRK-MŞ)
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