Yağmur sonrası Avcılar'da trafik yoğunluğu

-Taksim meydanından görüntüler



( İSTANBUL -EK) - İstanbul güne yağmurla uyandı İSTANBUL



- İstanbul'da sabahın erken saatlerinde sağanak yağış etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı yağış uyarılarının ardından Avrupa yakasında sağanak yağış etkili oluyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağış, bölgesel olarak etkili olurken trafik yoğunluğu yüzde 58'lerde seyrediyor.

