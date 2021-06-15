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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Yağmur sonrası araçta mahsur kalan vatandaşı halat yardımıyla yüzerek böyle kurtardı

Yağmur sonrası araçta mahsur kalan vatandaşı halat yardımıyla yüzerek böyle kurtardı

Yüzen vatandaştan görüntüler

Mahsur Kaldı Kamera Cep Telefonu 

--Kurtarma anından görüntüler
--Halat atmadan görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da şiddetini artıran yağmur yağışı sonrası yollarda biriken sularda mahsur kalan bir vatandaşı, başka bir vatandaş halat yardımıyla yüzerek kurtardı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesi OSTİM Mahallesinde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı sonrası yollarda biriken yağmur suları sokakları, havuz alanına çevirdi. Bir vatandaş tarafından kayıt edilen görüntülerde, yoğun yağmur sonrası bir vatandaş aracın arka kısmında mahsur kaldığı görülürken, yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu. Biriken yağmur sularında yüzerek mahsur kalan vatandaşın yardımına koşan kişiye, bir başka vatandaş halat atarak yardımcı oldu. Kurtarma anları ise an be an kameralara yansıdı.(MKM-MA-Y)
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