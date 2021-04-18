Yağmur kazaları beraberinde getirdi, kontrolden çıkan tanker yola devrildi



- İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir süt tankeri devrildi. Sürücü, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Tire - Torbalı yolunda Tire Organize Sanayi Bölgesi girişinde meydana geldi. Seyit Taşdemir yönetimindeki 35 FR 192 plakalı süt tankeri, organize sanayide bir fabrikaya süt getiriyordu. OSB girişine yaklaştığı sırada kayganlaşan yol sebebiyle kontrolden çıkan tanker devrilerek yol kenarına savruldu. Kaza sonucu yaralanan tanker sürücüsü Seyit Taşdemir, olay yerine gelen 112 ambulansıyla Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.



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