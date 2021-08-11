Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Yağmur cadde ve sokakları göle döndürdü... Araçlar suya gömüldü
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yağmur cadde ve sokakları göle döndürdü... Araçlar suya gömüldü

Yağmur cadde ve sokakları göle döndürdü... Araçlar suya gömüldü

- SAĞANAK YAĞMUR

Mahsur Kaldı Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Su Baskını Sağanak 

-- SUYUN İÇİNDE KALAN ARAÇLAR
-- SÜRÜCÜNÜN GÖRÜNTÜSÜ
-- VATANDAŞ RÖP
-- DETAYLAR

( KASTAMONU ) BOLU

- Kastamonu’da etkili olan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi. Suya gömülen araçlarının içinde mahsur kalan vatandaşalar zor anlar yaşadı. Kastamonu’da aniden başlayan sağanak yağış kent merkezi ve ilçelerinde etkili oldu. Yağmurun etkili olduğu bölgelerde cadde ve sokaklar göle döndü. Aralıklarla etkisini sürdüren ve şiddetini arttıran sağanak yağmur nedeniyle iş yerlerini ve evlerin bodrum katlarını su bastı. Mazgalların tıkanması sonucu oluşan su birikintisi nedeniyle oluşan birikintilerde suya gömülen araçların içinde mahsur kalan sürücüler zor anlar yaşadı. Bozkurt ilçesinde araç içerisinde mahsur kalan sürücülerin yardımına belediye ekipleri ve vatandaşlar yetişti. Ayrıca, İnebolu, Abana ve Bozkurt ilçesinde yollarda meydana gelen taşkın nedeniyle vatandaşlar pazar yerinde mahsur kaldı. Tarım arazileri zarar gördü. Uyarı yapıldı Kastamonu Meteoroloji İl Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, Abana'da metrekareye 110 kilogram yağış düşerken, Bozkurt'ta 103, İnebolu'da 64 ve Devrekâni Kuzköy mevkiinde ise metrekareye 43 kilogram yağış düştü. Diğer yandan, sağanak yağışların gece yarısı kuvvetleneceği bildirilerek su baskını, sel gibi olumsuz durumlara karşı da tedbirli olunması gerektiği söylendi. (FC
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı