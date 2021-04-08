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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yağışlı hava kazayı da beraberinde getirdi

Yağışlı hava kazayı da beraberinde getirdi

- kaza yeri

Polis Yağışlı Hava Ağır Yaralı Trol 

-- kazaya karışan kamyonet ve tırdan detaylar
-- kaza detay görüntüleri

( MANİSA )- TIR şarampole devrildi, kamyonet takla atıp karşı şeride geçti; 1'i ağır 4 yaralı MANİSA

- Manisa'nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yol, kazayı da beraberinde getirdi. Seyir halindeki bir TIR, aynı yönde seyreden kamyonet arkadan çarptı. TIR şarampole devrilirken, kamyonet ise takla atarak karşı şeride geçti. Can kaybının yaşanmadığı kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza saat 19.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu, Kavacık Rampası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir yönünden Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Cuma Göçgün(43) idaresindeki 46 FA 297 plakalı ayakkabı yüklü TIR, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, aynı yönde seyir halinde olan Kamil Çevik(58) idaresindeki 43 KF 646 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Cuma Göçgün(43) idaresindeki TIR, tamamen kontrolden çıkarak şarampole devrilirken, Kamil Çevik(58) idaresindeki kamyonet ise, orta refüjde takla atarak karşı şeride geçti. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada şoförler Cuma Göçgün ve Kamil Çevik ile kamyonette yolcu olarak bulunan Sadi Karaarslan(56) yaralanırken, yine kamyonette yolcu olarak bulunan Mehmet Hüseyin Kocadağ(62) ağır yaralandı. Kula Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan ağır yaralı Mehmet Hüseyin Kocadağ(62), hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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