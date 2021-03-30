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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Yağışlara dayanamayan yol yine çöktü

Yağışlara dayanamayan yol yine çöktü

Çöken yoldan detay

-Ekiplerin çalışmalarından detay

( BURSA )- Geçici onarımla yol tekrar trafiğe açıldı BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırsal Hayriye Mahallesi ile Muratbey Mahallesi arasındaki yol yağışlar sebebiyle çöktü. Çöken yolda ekipler çalışma yaparak geçici olarak onardı. İnegöl'e bağlı Hayriye Mahallesi ile Muratbey Mahallesi arasında çökmeler meydana geliyor. Ekipler yolda çalışma yaparak onarıyor. Sağanak yağmur sonrası iki mahalle arasında bulunan yolun bir bölümü çöktü. Çökme sonrası Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İnegöl Belediyesi bölgede çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu çöken yol geçici olarak onarıldı. Belediye ekipleri yarın sabah 08:30'dan itibaren burada akşama kadar sürecek olan uzun bir çalışma yapacak. Mahalle muhtarı da, uyarı mesajı atarak, yolun şu anda açık olduğu, ancak çarşamba sabah 08:30 kapanacağını duyurdu. (SA-MŞ)
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