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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Yağışlar Keskin Barajı’nda beklenen etkiyi göstermedi

Yağışlar Keskin Barajı’nda beklenen etkiyi göstermedi

drone görüntüsü

Doluluk Oranı Baraj Gölü Aktüel Kar Yağışı Sonbahar 

-Barajdan aktüel görüntüler
-Çatlak zeminden detay
-Genel detay

( ESKİŞEHİR -ÖZEL-DRONE)- Keskin Barajı yağışlardan istediği verimi alamadı- Keskin Barajı'nda doluluk oranı geçen yıla göre azaldı ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de bulunan Keskin Barajı’nda son dönemlerdeki yoğun kar ve yağmur yağışı beklenen etkiyi göstermedi. Suyun düşük seviyede olduğu baraj, drone ile havadan görüntülendi.Eskişehir kent merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan Keskin Barajı, ülke genelinde etkisini gösteren kuraklıktan büyük ölçüde etkilendi. Yaz ve sonbahar mevsimlerinde beklenen yağışı alamayan barajda sular çekildi. Drone ile havadan görüntülenen barajda, çekilen suyun etkisiyle kuraklığın boyutu ortaya çıktı. Suyun gerilediği noktalarda ise zeminde çatlakların oluştuğu görüldü.
Karaöz deresinden beslenen ve bin 112 hektarlık tarım alanını sulayan Keskin Barajı’na düşen yağış umutlandırsa da istenen etkiyi oluşturmadı. Çok sayıda balık ve kuş türünü barındıran baraj gölü son görünümüyle tedirgin etti. Olta balıkçıları ve doğa fotoğrafçılarının uğrak noktalarından biri olan Keskin Barajı eski günlerini aratıyor.Doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 0,7 azaldıDevlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, 1 Ocak 2021 tarihinde kar yağışı öncesinde yapılan ölçümlerde yüzde 3,3 doluluk oranına sahip olan Keskin Barajı'nda, kar yağışı sonrası oran değişmedi. 22 Ocak 2021 ölçümlerine göre barajdaki doluluk oranı yine yüzde 3,3 olarak ölçüldü. Ocak ayında meydana gelen kar yağışı Keskin Barajı'nı etkilemedi. Öte yandan, geçen yıl aynı tarihlerde yapılan ölçümlerde ise barajdaki doluluk oranının yüzde 4 olduğu kayıtlara geçti. Geçen yıldan bu yana barajın doluluk oranı yüzde 0,7 azalmış oldu.
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