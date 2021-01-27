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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yağışla gelen ölüm... Taklalar atarak zeytin bahçesine uçtu

Yağışla gelen ölüm... Taklalar atarak zeytin bahçesine uçtu

-hurdaya dönen araçtan görüntü

Zeytin Ağacı Zeytinli Zeytinlik Aşırı Yağış Sağlık Ekipleri 

--aracın devirdiği zeytin ağaçlarından görüntü
--kaza yerinden detaylar

( BURSA ) - Yağışla gelen ölüm...Taklalar atarak zeytin bahçesine uçtu- Bursa'nın İznik ilçesinde zeytin bahçesine uçan ve 3 zeytin ağacını deviren cip sürücüsü hayatını kaybetti BURSA

- Bursa'nın İznik ilçesinde aşırı yağış sebebiyle kayganlaşan yolda zeytin bahçesine uçan cip sürücüsü hayatını kaybetti. Hurdaya dönen aracın hızın da etkisiyle 3 zeytin ağacını devirdiği ortaya çıktı. Kaza sabah saatlerinde İznik Orhangazi yolunda meydana geldi. Orhangazi istikametinden İznik'e doğru giden Ozan İzci (36) idaresindeki 16 AJH 141 plakalı cip, aşırı yağmurun da etkisiyle zeytinliğe uçtu. Araç zeytinlikte bulunan 3 tane zeytin ağacını devirip hurdaya döndü. Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Yapılan kontrollerde sürücünün aracın içinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor. (AK-BRK-İHS)
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