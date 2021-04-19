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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yağışın neden olduğu zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi

Yağışın neden olduğu zincirleme kazada 4 araç birbirine girdi

-KAZA ALANINDAN DETAYLAR

Zincirleme Kaza Trol 

--KAZA YAPAN ARAÇLARDAN GÖRÜNTÜ

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da TIR ve kamyonetin karıştığı kazada çok sayıda araç bir birine girdi ortalık savaş alanına döndü. Yalova Bursa Karayolu üzerinde, Dürdane Rampasında meydana gelen kazada, bir tır, iki kamyonet ve bir otomobil birbirine girdi. Araçlar kullanılmaz hale geldi. Bursa Karayolu üzerinde, Gemlik çıkışında Dürdane rampasında meydana gelen kazada, 16 NUS 61 plakalı ticari kamyonetin durmasıyla başlayan kazada, 34 LK 9696 tır kayarak 34 KF 4004 plakalı otomobille çarpıştı. Son olarak da kazayı görüp duramayan 16 AKC 344 plakalı kamyonet de duramayarak kazaya dahil oldu. Kazada dört araç maddi hasar görürken, tır ve otomobil de kaza ile birlikte bariyerlerden yol kenarına düştü. Kazada herhangi bir yaralanma meydana gelmedi. Kaza sonrasında olay yerine gelen Jandarma Trafik ekipleri, kontrollü olarak trafiğin devam etmesini sağladı. (BRK-
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