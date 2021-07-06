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Yağış trafiği kilitledi, yoğunluk yüzde 69’a çıktı
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Yağış trafiği kilitledi, yoğunluk yüzde 69’a çıktı

Yağış trafiği kilitledi, yoğunluk yüzde 69’a çıktı

trafik yoğunluğundan görüntü

Yağmurlu Sağanak Yağış Trafik Yoğunluğu Sağanak 

-yağmurluk giyen vatandaştan görüntü
-vatandaşlardan görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Avrupa yakasında sağanak yağış etkili oluyor. Yağış nedeniyle trafik yer yer durma noktasına gelirken, yoğunluk yüzde 69’a çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı yağış uyarılarının ardından Avrupa yakasında sağanak yağış etkili oluyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağış, kimi vatandaşlar ile sürücüleri hazırlıksız yakaladı. Yağış, TEM ve E-5 Karayolu’nda trafik yoğunluğuna neden oldu. Yer yer durma noktasına gelen trafikte yoğunluk saat 08.45 itibariyle yüzde 69’lara kadar çıktı. Avcılar'da yağışla beraber trafiğin durma noktasına geldiği görüldü.

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