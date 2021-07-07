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Yağış kazayı beraberinde getirdi, lüks otomobil takla attı: 3 yaralı
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yağış kazayı beraberinde getirdi, lüks otomobil takla attı: 3 yaralı

Yağış kazayı beraberinde getirdi, lüks otomobil takla attı: 3 yaralı

Araçtan detaylar

Jandarma Karya Su Kanalı Altın Lüks Otomobil 

-Ekipler detaylar

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde duble yolda yağışında etkisi ile sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobil takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, Adapazarı-Kaynarca duble yolu Kaynarca ilçesi Hataplı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinde seyir halinde olan A.S. idaresindeki 34 HN 3416 plakalı Mercedes marka lüks otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç takla atarak yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazada sürücü A.S. ile araç içerisinde bulunan B.B. ve D.S. isimli 3 kişi yaralandı. Kazayı görerek durumu haber veren vatandaşlar ve ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince, yaralılar kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, Yenikent Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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