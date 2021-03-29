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29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yağış beraberinde kaza getirdi: 3 yaralı

Yağış beraberinde kaza getirdi: 3 yaralı

Kaza yerinden görüntü

Hastane Karya Sağlık Ekipleri 

-araçlardan görüntü
-ambulanstan görüntü
-genel detay

( DÜZCE ) -- Viyadük üstünde iki araç kafa kafaya çarpıştı DÜZCE

- Düzce-Sakarya yolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza Düzce-Sakarya yolu Akçakoca Değirmen ağzı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sakarya’dan Akçakoca istikametine seyir halinde olan Emre A. idaresinde 16 HN 226 plakalı Opel marka otomobil ile karşı şeritten gelen Necati T. idaresindeki 54 BN 829 plakalı Mazda marka otomobille Akçakoca Değirmenağzı viyadüklerin üzerinde yağış sonrasında kayganlaşan yolda çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araçta bulunan Emine A., Emre A. ve Necati T. Yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen 112 Acil sağlık ekipleri ile hastaneye kaldırılırken, kaza nedeni ile tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Emniyet ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. (TT-EB-ALI-
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