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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Yağcıoğlu apartmanı enkazında bir kadının cansız bedenine ulaşıldı

Yağcıoğlu apartmanı enkazında bir kadının cansız bedenine ulaşıldı

Arama çalışmaları detay

Polis Cenaze Deprem Polis Ekipleri 

-ekiplerin cansız bedeni barikatlar arasından ambulansa koyuşu
-ambulansın gidişi

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'de deprem nedeniyle yıkılan Yağcıoğlu apartmanı enkazından bir kadının cansız bedenine ulaşıldı. İzmir'in Bayraklı ilçesinde 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Yağcıoğlu Apartmanın enkazında arama ve kurtarma çalışmaları sürdüren ekipler, saat 01.30 sıralarında bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Arama, kurtarma ve polis ekiplerinin oluşturduğu barikat arasından ambulansa konulan cenazenin, bir kadına ait olduğu öğrenildi.
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