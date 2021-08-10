Yağan yağmura çocuklar gibi sevindi

-- yağan yağmurda ıslanan vatandaş ve röp



( GAZİANTEP )- Kavurucu sıcaklıkların ardından yağan yağmuru ıslanarak kutladı GAZİANTEP



- Gaziantep’te, aylar sonra yağan yağmurun altında serinleyen vatandaş, ‘Gaziantep’in yağmuruna bakın ağabey, Allah’ın bereketi’ sözleriyle yağmur sevincini yaşadı. Gaziantep’te, akşam saatlerinde gök gürültülü ve şimşek eşliğinde başlayan sağanak yağmur, haftalardır sıcaklıktan kavrulan şehri adeta serinletti. Yağmura rağmen dışarı çıkan Müslüm Yavuz, çocuklar gibi yağan yağmurun altında dakikalarca ıslandı. Yavuz, “Çok güzel oldu, vallahi mükemmel oldu, Kurban’ın Allah’a, çok şahane bereket yağıyor bereket” diyerek sevincini ifade etti.

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