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Yağan yağmura çocuklar gibi sevindi
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Yağan yağmura çocuklar gibi sevindi

Yağan yağmura çocuklar gibi sevindi

- Yağan yağmur ve araçlardan detaylar

Yağmur Gürültü Sağanak Yağmur Yağan Sağanak 

-- yağan yağmurda ıslanan vatandaş ve röp

( GAZİANTEP )- Kavurucu sıcaklıkların ardından yağan yağmuru ıslanarak kutladı GAZİANTEP

- Gaziantep’te, aylar sonra yağan yağmurun altında serinleyen vatandaş, ‘Gaziantep’in yağmuruna bakın ağabey, Allah’ın bereketi’ sözleriyle yağmur sevincini yaşadı. Gaziantep’te, akşam saatlerinde gök gürültülü ve şimşek eşliğinde başlayan sağanak yağmur, haftalardır sıcaklıktan kavrulan şehri adeta serinletti. Yağmura rağmen dışarı çıkan Müslüm Yavuz, çocuklar gibi yağan yağmurun altında dakikalarca ıslandı. Yavuz, “Çok güzel oldu, vallahi mükemmel oldu, Kurban’ın Allah’a, çok şahane bereket yağıyor bereket” diyerek sevincini ifade etti.
(RY-SD-
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