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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Yağan kara dayanamayan 3 iş yerinin tabelası böyle çöktü

Yağan kara dayanamayan 3 iş yerinin tabelası böyle çöktü

çökme anı

Çökme Anı Kamera Kar Yağışı 

-olay yerinden görüntü
-temizleme çalışmaları
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın İnegöl ilçesinde 3 iş yerinin tabelası karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Olayın sabaha karşı yaşanması muhtemel facianın önüne geçerken, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Edinilen bilgiye göre, olay saat 05.00 sıralarında Kemalettin Sami Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cumartesi günü gece başlayan kar yağışı ilçede üç gün boyunca etkili oldu. Kar yağışının ardından bazı iş yerlerinin tabelaları karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Facianın eşiğinden dönülen olayda iş yerlerinde maddi hasar meydana gelirken, olayın yaşandığı sırada yoldan kimsenin geçmemesi büyük facianın önüne geçti.
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