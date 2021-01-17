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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Yağan kar kısıtlamayı unutturdu

Yağan kar kısıtlamayı unutturdu

KIZAK KAYANLAR

Uttu Yasaklar Kar Yağışı 

-KAR TOPU OYNAYANLAR
-DETAYLAR

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza büründü. Kar sevincini yaşamak isteyen vatandaşlar kısıtlamalara rağmen kendilerini sokağa attı. Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen kar sevinci tüm yasakları unutturdu. Evlerinin önünü, yolları ve parkları beyaz örtü ile gören vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Parklar, sokaklar ve caddeler insanlarla dolup taştı. Yasağa aldırış etmeyen vatandaşların birçoğunun maske de takmadığı görüldü.

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