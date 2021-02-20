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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yağan kar çiftçinin yüzünü güldürdü

Yağan kar çiftçinin yüzünü güldürdü

Güneş'ten detaylar

Su Tüketimi Doluluk Oranı Petrol Yağan Kar Yağışı 

-Güneş'in açıklamaları

( KAYSERİ -ÖZEL)- Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş:- "Su, şu anda petrol kadar önemli" KAYSERİ

- Kayseri'de bu hafta içinde etkili olan kar yağışı, çiftçinin yüzünü güldürdü. Kocasinan Ziraat Odası ve Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş, suyu artık petrol kadar önemli olduğunu söyledi.

Kayseri'de bu hafta içerisinde etkisini gösteren kar yağışıyla beraber çiftçilerde sevindi. 2020 yılı içerisinde kuraklığın yaşandığı Kayseri'de yağan kar, barajların doluluk oranını da çoğalttı. Yağan karla beraber çiftçinin yüzünün birazda olsa güldüğünü söyleyen Kocasinan Ziraat Odası ve Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş, "Kayseri’de beklediğimiz ve özlediğimiz kar yağışı oldu. İnşallah daha da yağar. Çiftçimizin bu yağışlardan dolayı yüzü biraz güldü. Kar eriyince barajlardaki doluluk oranı da belli olur. Ne kadar çok yağarsa bizim için o kadar iyi. Çünkü geçen yıl çok kurak bir mevsim yaşadık. Yağmura ve kara çok ihtiyacımız var. İnşallah 2021 yılında bir kuraklık yaşamamak için daha çok karın ve yağmurun yağmasını Allah’tan temenni ediyoruz" dedi.
Çiftçilere uyarılarda bulunan Güneş, çılgın sulamadan vazgeçilmesi gerektiğini belirterek, suyun artık petrol kadar önemli olduğunu kaydetti.
Başkan Güneş, "Eğer elimizden geliyorsa damlama sulama ve yağmurlama sulama sistemine mutlaka geçmemiz lazım. Buna geçmemiz için devletimizin devam ettirdiği projeler var. İlimizde de devam eden sulama projelerine ödenek talepleri var. Bunların biran önce bitirilmesi başlamayan projelerin biran önce başlaması ve toplulaştırma projelerine ödenek gönderilmesiyle ilgili konuları da görüştük. İlgili bakanlarımız bizim projelerimizi olumlu karşılıyorlar. Bu projelerin bitmesi lazım ki, çılgın sulamadan vazgeçelim. Çılgın sulama hem toprağı çoraklaştırıyor, aynı zamanda da su tüketimi fazla oluyor. Yağmurlama ve damlama sistemine geçersek, barajlarda da yüzde 50 oranında tasarruf sağlayacağız. Su artık dünyada ve Türkiye’de çok önemlidir. Şu anda petrol kadar kıymetlidir. Suyumuza sahip çıkacağız. Bu konuda da devletimizin projeleri çok önemlidir" şeklinde konuştu.

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