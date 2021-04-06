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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Yağ dökülen yolda otomobiller birbirine böyle girdi

Yağ dökülen yolda otomobiller birbirine böyle girdi

Kaza anı görüntüleri

( BURSA ) BURSA

Bild Kamera Trol 


- Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kavşağa bir otomobilden dökülen yağ sürücülere trafikte zor anlar yaşattı. Seyir halinde iken bir anda art arda kayan otomobiller kontrolden çıkınca birbirine çarptı o anlar kameralara yansıdı. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde İzmir yolu Çalı Kavşağı Atabulvarı dönüşünde bir araçtan sızan yağ yolu kapladı. Yolun kayganlaştığını gören işçiler yolu trafiğe kapadı ancak bir sürücü işçilerin koyduğu uyarı levhasını kaldırıp yolu tekrar açtı. Çok geçmeden kavşaktan hızla dönen bir araç kayarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Bu aracın arkasından gelen bir başka araçta kayarak öndeki araca çarptı. Arkadan gelen üçüncü araçta önündeki araçlara çarpmamak için manevra yapınca o da kaldırıma çarptı. 3 aracın kaza anını o sırada tabela onaran işçiler cep telefonları ile kaydetti.
İşçilerin yolu açan sürücüye tepki gösterdikleri duyuldu.
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