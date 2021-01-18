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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Yabani kuşlar için doğaya yem bıraktılar

- Yabani kuşlar için doğaya yem bıraktılar

-Martılar için doğaya yem bırakma

Misyon Kış Mevsimi Hayvan Irak 

--Van Feqiye Teyran Kültür Sanat Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerinden Vedat Atlı ile röportaj
--Martıların yem alma çabası
--Diğer detaylar

( VAN ) VAN

- Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Feqîye Teyran Kültür Sanat Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından kış mevsimi nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için doğaya yem bırakıldı. Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Feqiye Teyran Kültür Sanat Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, soğuk kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için doğaya yem bıraktı. Edremit ilçesinde düzenlenen etkinlikte martılar başta olmak üzere birçok yabani kuşun soğuk kış şartlarında yem bulmakta zorlandığını ifade eden Van Feqiye Teyran Kültür Sanat Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerinden Vedat Atlı, her yıl kış mevsiminde bu tür etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.
Van Büyükşehir Belediyesi ile Edremit Belediyesinin bu konuda duyarlı olduğunu dile getiren Atlı, “Bizlerde soğuk havalarda kenarda, köşede yaşayan hayvanları zor günlerde beslemeye çalışıyoruz. Derneğe bağlı bir komisyon olarak yardıma muhtaç hayvanlara yardım ediyoruz. Bu tarz etkinliklerle buluşup, hayvanları gerektiği yerde beslemeye çalışıyoruz. Sizlerde evinizin önünde hayvanlara su ve besin verebilirsiniz. Çünkü kış şartlarında bahara az hayvan kalıyor. Yavruların yaklaşık yüzde 70’i bahara ulaşmıyor. Belki bu bir doğal seleksiyon ama yine de biz merhametimize dayanıp bu hayvanları korumaya çalışalım. Çünkü onlar elimize, yüzümüze bakıyor. Bizlerden yardım istiyor” ifadelerini kullandı. (ATL-MSA-Y)
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