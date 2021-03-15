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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yabani kuş ve ördekler için suni göl oluşturdu

Yabani kuş ve ördekler için suni göl oluşturdu

KAZAKİSTANLI MEHMET NURİ ENSAROĞLU'NUN YABAN ÖRDEKLERİNİN GÖRÜNTÜSÜ

Yaban Ördeği Yumurta Sekte 

-MEHMET NURİ ENSAROĞLU İLE RÖPORTAJ
-YABAN ÖRDEKLERİNİN GÖRÜNTÜSÜ

( KÜTAHYA )- 7 yıldır Simav'da yaşayan Kazakistanlı Mehmet Nuri Ensaroğlu'nun yabani kuş sevdası ilçede takdirle karşılanıyor KÜTAHYA

- Kütahya’nın Simav ilçesinde yabani kuş ve ördekler besleyen 43 yaşındaki Kazakistanlı Mehmet Nuri Ensaroğlu, kendi imkanlarıyla suni göl ve kafesler oluşturdu. Eynal Kaplıcaları yolu üzerindeki özel bir arazide, yaban ördekleriyle çeşitli yabani kuşları besleyip 53 yaşındaki Kazakistanlı Mehmet Nuri Ensaroğlu, 7 yıldır Simav’da yaşadığını belirterek, bu süre içinde fidancılık ile diğer iş kollarında çalıştığını, yaban hayatına da özel bir ilgi duyduğunu ifade etti.
2 çocuk babası Mehmet Nuri Ensaroğlu, çiftliğe gelen 2 yaban ördeğini yumurtalarından ürettiğini ve yavrularını beslediğini ifade etti.
Ensaroğlu, “Buraya yaban kazları gelip, bu yaban ördekleriyle birlikte yüzüyorlar. Yüksekte uçan yaban ördeklerine, ördek sesi çıkarıp çağrı yapıyorum, havada bir tur atıp geliyorlar” dedi.
Yaban ördeklerinin yanı sıra, sülün ve süs tavuklarını da besleyen Ensaroğlu’nun yabani kuş sevdası, çevre sakinleri ve tarla komşuları tarafından takdirle karşılanıyor.
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