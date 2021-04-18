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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Yabani kedi “karakulak” fotokapanla Muğla’da görüntüledi

Yabani kedi “karakulak” fotokapanla Muğla’da görüntüledi

- karakulakın fotokapan önünden geçmesi

Sosyal Medya Vaşak Habitat Harekete Geç 

-- detaylar

( MUĞLA ) - MUĞLA

- Muğla'nın Köyceğiz kırsalında nesli tükenme tehlikesinde olan karakulak fotokapanla görüntülendi. Karakulak videosu, sosyal medyada beğeni topladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, tarafından araziye yerleştirilen fotokapana Karakulak takıldı. Genellikle gece avlanan yaban kedisinin görüntülerde, aksayarak ilerlediği görüldü.
İlemin'in "Timur" adını verdiği ve sosyal medyada paylaştığı görüntüler, binlerce kişi tarafından izlendi ve paylaşıldı. Yasin İlemin, kaydettiği görüntünün karakulaklarla ilgili elde ettiği görüntünün en net videolardan olduğunu dile getirdi. Görüntüde yer alan yaban kedisinin avlanırken ayağını incitmiş olabileceğini değerlendirdiğini dile getiren İlemin, şunları kaydetti: "Karakulaklar ve diğer etçillerimiz çok fazla tehdit ile karşılaşıyor. Doğal yaşam süreçlerinde bile zorlu koşullarda avlanıyorlar, ürüyorlar ve yavru büyütüyorlar. Mevcut habitatlar kara yollarıyla parçalanmış durumda. Kısa zaman içinde üç karakulak ve bir vaşak aynı noktada araç çarpması sonucu öldü. Milli Parklar ve Kara Yolları Genel Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmelerde ilk önlemler için harekete geçtik. Onlar için kara yollarına uyarı tabelaları yapılacak. Sonrasında geçişlerinin en yoğun olduğu noktalara eko sistem geçiş noktalarının oluşturulması planlanıyor. Umarım gelecek nesiller daha güvende olacak" (MY-OD-Y)
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