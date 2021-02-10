Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yabani hayvana çarpmamak direksiyonu kırdı, uçurumdan yuvarlandı

Yabani hayvana çarpmamak direksiyonu kırdı, uçurumdan yuvarlandı

Kaza yapan araçtan detay

Ticari Araç Sağlık Ekipleri Direksiyon Hayvan Trol 

-Uçuruma yuvarlanan aracın vinç yardımıyla çıkarılması

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Dalaman ilçesinde belediyeye ait hafif ticari araç kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada, önüne çıkan yabani hayvana çarpmamak için direksiyonu kıran araç sürücüsü yaralandı. Kaza, Sarsala Koyu yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Dalaman Belediyesine ait Oktay D, (42) yönetimindeki 48 E 7028 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Önüne çıkan yabani hayvana çarpmamak için direksiyonu kıran araç sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri araç sürücüsünü Dalaman Devlet Hastanesine kaldırdı. Araç vinç yardımıyla çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı