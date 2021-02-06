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06 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yabancılara sahte evraklarla ikamet izni aldıran 3 kişi yakalandı

Yabancılara sahte evraklarla ikamet izni aldıran 3 kişi yakalandı

Zanlıların görüntüsü

Sigorta Poliçesi Akalan Dolandırıcılık Nitelik 

-adliye
-detaylar

( YALOVA ) YALOVA

- Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından Yalova'da ikamet etmek isteyen yabancı uyruklulara sahte sağlık sigorta poliçesi ve harç makbuzu üreten Irak uyruklu 3 kişi yakalandı.Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında operasyon başlattı.Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kent merkezindeki bir iş yerine baskın düzenleyen ekipler, Irak uyruklu A.A.K.A., M.J.A.A. ve İ.J.A.A.'yı gözaltına aldı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Türkiye'ye gelen yabancı uyrukluların ikamet izni almak için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne ibraz ettikleri başvuru belgelerinden olan "Sağlık Sigorta Poliçesi" ile Vergi Dairesine yatırılan "Harç Makbuz"larını bilgisayar üzerinden bir kopyalama sistemi ile sahtelerini ürettiğini belirledi.Çok sayıda yabancı uyruklu insanı dolandıran ve sigorta ücreti ile vergi kaybı açısından da kamu zararına neden olan şüpheliler gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü kaydedildi.Ayrıca şüphelilerin şimdiye kadar sahte evrak düzenleme suretiyle ikamet izni aldırdığı yabancıların tespitine yönelik de İl Göç İdaresinde geçmişe yönelik araştırmaların devam ettiği öğrenildi.
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