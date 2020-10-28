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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yabancı uyruklu vatandaşların mülklerini sahte vekaletle satan çeteye operasyon

Yabancı uyruklu vatandaşların mülklerini sahte vekaletle satan çeteye operasyon

Operasyon görüntüsü

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Akalan Yurt Dışı Gayrimenkul İtalya İtalyan 


- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, özellikle vefat eden yabancı uyruklu vatandaşların gayrimenkullerini sahte vekaletlerle satan şebekeye operasyon düzenlendi.
İstanbul, Edirne ve Sakarya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye'de özellikle Rum, Ermeni, Musevi, İtalyan ve Fransız gibi yabancı kişilere ait sahipleri yurt dışında olan ya da vefat etmiş gayrimenkulleri tespit edip sahte vekaletle satışını yapan şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.
İstanbul merkezli 7 şüpheliye yönelik Edirne ve Sakarya’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı. 1 şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları ise devam ediyor. Öte yandan, soruşturma sürecinde ortaya çıkan detaylarda şüphelilerin sahipleri yurt dışında olan ya da vefat eden gayrimenkulleri tespit etmesinin ardından varisleri Türkiye’ye çok gelip gitmiyorsa sahte bir vekalet düzenledikleri belirtildi. Şüphelilerin akıl almaz yöntemlerinden bir diğerinin ise menkul sahiplerini öldü şeklinde göstererek Türkiye'de bir varisi varmış gibi usulsüz şekilde gayrimenkul satışının yapılması olarak açıklandı. (ÖFA
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