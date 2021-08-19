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Yabancı uyruklu şahısların evi alev alev yandı
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yabancı uyruklu şahısların evi alev alev yandı

Yabancı uyruklu şahısların evi alev alev yandı

- Cep telefon kamerasından çekilen alevli görüntüler

Kamera Telefon Kamerası Yangın Altın Polis Ekipleri 

-- İtfaiye ekipleri detay
--Söndürme çalışmaları detay
--Çevreden çeşitli detaylar

( KOCAELİ ) - KOCAELİ

- Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 3 katlı binanın 3'üncü katı, çıkan yangın sebebiyle alev alev yandı. Evde yabancı uyruklu kişilerin kaldığı öğrenildi. Yangın, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Damlar Mahallesi’ndeki 3 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yabancı uyruklu 3 kişinin yaşadığı evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Evde bulunanlar dumanları fark ederek dışarıya çıkarken, yangın ise 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edildi. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde kontrol altına alınırken, evdeki eşyalar ise kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. (HFV-RFK
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