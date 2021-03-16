Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Yabancı uyruklu şahıslar, kumar masasında yakalandı

Yabancı uyruklu şahıslar, kumar masasında yakalandı

Eve yapılan operasyondan görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kambi Para Cezası Akalan Harekete Geç Polis Ekipleri 


- Silivri'de bir eve baskın yapan polis ekipleri, yabancı uyruklu şahısları kumar oynarken yakaladı. Şahıslara idari para cezası uygulandı. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün akşam 23:00 sıralarında Alibey Mahallesinde bulunan bir ikamette yabancı uyruklu şahısların kumar oynadığı yönünde aldığı ihbar üzerine harekete geçti. Adrese baskın yapan ekipler içeride bulunan 11 şahıstan 4’ünün kumar oynadığı tespit etti. İskambil kağıdı ile kumar oynatılmasından elde edildiği değerlendirilen 170 TL para ele geçirildi. Evde bulunan şahıslara idari para cezası kesildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement AdvertisementAdvertisement Advertisement