Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Yabancı uyruklu öğrenciler Şanlıurfa’da ter döktü

Yabancı uyruklu öğrenciler Şanlıurfa’da ter döktü

SINAVA GRİECEKLERİ OKULA GELEN ÖĞRENCİLER

Yurt Dışı Üniversite Sınavı Vakıf Üniversiteleri İngilizce Öğrenciler 

-SINAV GİRİŞİNDEKİ KURALLAR
-ÖĞRENCİLER İLE RÖPORTAJ
-ÖĞRENCİLERİN SINAVA GİRMESİ
-REKTÖR AÇIKLAMA

( ŞANLIURFA ) -- Yabancı uyruklu 7 bin 900 öğrenci üniversite sınavına girdi ŞANLIURFA

- Harran Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından ön lisans ve lisans programlara yerleşmek için yabancı uyruklu öğrencilere yönelik sınav gerçekleştirildi.
Şanlıurfa, İstanbul, Ankara, Kayseri, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep ve Suriye’de ise Rasulayn ve Telabyad olmak üzere 12 farklı merkezde gerçekleştirilen sınava 7 bin 900 öğrenci girerek ter döktü. Sınavlar, İstanbul, Ankara, Kayseri, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa, Suriye’de ise Rasulayn ve Telabyad olmak üzere sınav yurt içi ve yurt dışında 12 farklı merkezde yapıldı. Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde, sosyal mesafe kuralları gözetilerek yapılan sınavda binden fazla personel görev aldı. 410 salonda yapılan sınava, 7 bin 900 öğrenci girdi. Yerleştirilmeye hak kazanacak öğrenciler, aldıkları puan sıralamasına göre ve tercihleri doğrultusunda yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından yararlanarak Türkiye’de bulunan 80’nin üzerinde devlet ve vakıf üniversitelerine kayıt yapma hakkı elde edecekler. Yapılan yabancı uyruklu öğrenci sınavı, ülkemizde yapılan benzer sınavlara göre en fazla öğrenci katılımı olan ve üniversitelerce kabul gören sınav olarak ilgi görüyor. Sınav binalarını ve salonları gezerek Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü yetkililerinden bilgiler alan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik öğrencilerle ilgilenerek sınavda başarılar diledi. Harran Üniversitesi olarak yabancı uyruklu öğrencilere yönelik HARRANYÖS sınavını yaptıklarını belirten Rektör Çelik, “Sınavımızı yurt içi ve yurt dışı olmak üzere 12 merkezde yapıyoruz. 7 bin 900 öğrencimiz bu sınava kabul edildi. Toplam olarak 1012 görevlimiz de sınavda görev aldılar. Seyreltilmiş sınıflar, temizlik, hijyen, mesafe gibi her türlü pandemi şartlarına riayet ederek sınavımızı gerçekleştiriyoruz. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.
Soru hazırlama, baskı, organizasyon, değerlendirme gibi tüm aşamaları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı standartlarında olmak üzere Harran Üniversitesi tarafından hazırlanan sınavın ikincisi ise 19 Haziran 2021 Cumartesi günü yapılacak. (Şİ-SD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Dehşet! İngilizce öğretmeni evinde kanlar içinde bulunduDehşet! İngilizce öğretmeni evinde kanlar içinde bulundu
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
TEOG 8. Sınıf Liseye Geçiş Sınavı Soruları ve CevaplarTEOG 8. Sınıf Liseye Geçiş Sınavı Soruları ve Cevaplar
TABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'deTABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'de
18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı
23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement