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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Yabancı uyruklu öğrenciler İstiklal Marşı'nı okudu

Yabancı uyruklu öğrenciler İstiklal Marşı'nı okudu

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) öğrencilerinin İstiklal Marşını okuması

( TOKAT ) TOKAT

Sosyal Medya Farkındalık Osmanpaşa Öğrenciler 


- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde eğitim ve öğretim gören yabancı uyruklu öğrenciler İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı dolayısı ile milli marşımızı seslendirdi. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) eğitim gören öğrenciler İstiklal Marşının 10 kıtasını okudu. Kamerun, Çad, Endonezya, Afganistan, Somali, Azerbaycan ülkelerinden öğrencilerin gönüllü olarak yer aldıkları klip sosyal medyada ilgi gördü. TOGÜ TÖMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Avşar, öğrencilerin İstiklal Marşının 10 kıtasını büyük bir içtenlikle seslendirdiğini belirterek, “Tamamen gönüllülük esasına dayalı olan bu etkinlikle birlikte bir farkındalık meydana getirmek istedik. Bu marş Türk milleti nezdinde özgürlüğe susamış tüm milletin ortak duygularını yansıtmaktadır. Bu nedenle öncelikle öğrencilerimize İstiklal Marşı’nın ruhunu hissettirdik. Sonrasında bu güzel çalışma ortaya çıktı. Emeklerinden dolayı TÖMER öğrencilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ederim” dedi.

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