Yabancı uyruklu kuzenler çatıştı: 3 yaralı

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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da kuzenlerin kavgası kanlı bitti, 1’i kadın 3 kişi yaralandı. Olay, Yenişehir İlçesi Ben-u Sen Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu kuzenler aralarında husumet olduğu gerekçesiyle tartıştı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1’i kadın 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına alınırken, olaya ilgili inceleme yapılarak olaya karışan şahısların yakalanması için soruşturma başlatıldı. Olay yeri çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. (MB-

