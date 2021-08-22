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Yabancı uyruklu kuzenler çatıştı: 3 yaralı
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Yabancı uyruklu kuzenler çatıştı: 3 yaralı

Yabancı uyruklu kuzenler çatıştı: 3 yaralı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Silahlı Kavga Güvenlik Güçleri Cep Telefonu Sağlık Ekipleri 

-Ambulanstan görüntü
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da kuzenlerin kavgası kanlı bitti, 1’i kadın 3 kişi yaralandı. Olay, Yenişehir İlçesi Ben-u Sen Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu kuzenler aralarında husumet olduğu gerekçesiyle tartıştı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1’i kadın 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına alınırken, olaya ilgili inceleme yapılarak olaya karışan şahısların yakalanması için soruşturma başlatıldı. Olay yeri çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. (MB-
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