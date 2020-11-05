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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Yabancı uyruklu bir kişi çadırın içinde sobadan sızan gazdan zehirlendi

Yabancı uyruklu bir kişi çadırın içinde sobadan sızan gazdan zehirlendi

Zehirlenen çocuğun ambulanstan indirilmesi

Polis Hastane Bild Karbon Polis Ekipleri 

-Zehirlenen çocuğun sedyeyle acile taşınması
-Hastane acil ambulans detay

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da sobadan sızan karbon monoksit gazından etkilenerek zehirlenen yabancı uyruklu çocuk hastaneye kaldırıldı. Olay, Gülağaç ilçesi İstiklal Mahallesinde yabancı uyruklu vatandaşların yaşadığı çadırda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çadırın içindeki sobanın baca kısmından tüten dumanın oluşturduğu karbon monoksit gazından etkilenen 12 yaşındaki Yakup El F. zehirlendi. Baygınlık geçiren çocuğu fark eden ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çocuk ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, çocuğun karbon monoksit gazından zehirlendiği tespit etildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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