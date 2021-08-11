Yabancı uyruklu ailelerin çocuk kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

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( ŞANLIURFA )-Şanlıurfa’da komşu kavgası:1 ölü, 4 yaralı ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yabancı uyruklu iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı. Edinilen bilgiye göre kavga, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre çocukların kavgası nedeniyle tartışan yabancı uyruklu iki komşu aile, akşam saatlerinde kavga etti. Kavgada taraflar birbirine taş, sopa ve bıçaklarla saldırdı. Yabancı uyruklu ailelerin kavgasını gören Y.B. ve A.Ş. isimli vatandaşlar araya girip ayırmak istedi. Tarafları ayırmaya çalışan Y.B. ve A.Ş. ile birlikte kavga eden yabancı uyruklu M.H., İ. H. ve 27 yaşındaki Habat Veli yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırırken sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada müdahale edilen yaralılardan Habat Veli kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavgayı ayırmak isterken yaralanan 2 vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.

