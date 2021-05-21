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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Yabancı basın mensuplarından Perge Antik Kenti'ne ilgi

Yabancı basın mensuplarından Perge Antik Kenti'ne ilgi

Uçaktan detay görüntüler

Misyon Gesi Basın Mensupları 

-Misyoner temsilcileri geliş detay
-Basın mensupları detay
-Perge ziyaret detay

( ANTALYA )- Sık sık fotoğraf ve görüntü çektiler ANTALYA

- Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Antalya'nın turizm bölgesi Belek'te düzenlenen "Turizm İçin Güvenlik” etkinliğini takip eden yabancı basın temsilcileri Perge Antik Kenti'ni gezdi. Gazetecilerin antik kente büyük ilgi gösterdiği görüldü.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Antalya’nın turizm bölgesi Belek’te "Turizm İçin Güvenlik” tanıtım etkinliği düzenleniyor. Etkinliğe katılmak üzere 90’a yakın ülkenin misyon temsilcisi sabah saatlerinde uçakla şehre geldi. Temsilcilere önce Manavgat İlçesi’nde bulunan Side Antik Kenti gezdirildi. Öte yandan etkinliği takip eden yabancı basın mensupları, Aksu İlçesi’nde bulunan Perge Antik Kentini ziyaret etti. Gazeteciler antik kent hakkında sık sık bilgi alarak fotoğraf ve görüntü çekti.
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