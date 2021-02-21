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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Yaban ve sokak hayvanlarına şefkat eli

Yaban ve sokak hayvanlarına şefkat eli

YEMLEME ÇALIŞMASI DETAY

Hassasiyet Hayvan Irak Sokak Hayvanları 

-GÖKHAN ARSLAN KONUŞMA
-YEMLEME ÇALIŞMASI DETAY
-KARLI KAPLI ALANDA ARAÇLA YOLCULUK

( MANİSA )- Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla kaplanan Demirci ilçesinde sokak ve yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı MANİSA

- Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından karla kaplanan Demirci ilçesinde doğaya yem bırakıldı. Beslenme imkanları kısıtlanan yaban ve sokak hayvanlarına Demirci ilçesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri sıcak elini uzattı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile pandemi sürecinde sokak hayvanları için Manisa’nın muhtelif noktalarına mama bırakılmaya devam ediliyor. Karlı ve soğuk havaların kendini iyice hissettirdiği Demirci ilçesinde de yaban hayvanlarının beslenmesi için doğal ortama yem, ekmek ve mama bırakıldı. Sokak hayvanları da sığındıkları noktalarda bulunarak beslendi. “Her canlının yaşamaya hakkı var” Demirci'nin yaban hayatı yönünden oldukça zengin bir ilçe olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Arslan, "Bu soğuk, karlı kış günlerinde yaban hayvanlarının yem bulması zorlaşıyor. Bizler de Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün bu konudaki hassasiyetleri ve talimatları doğrultusunda yaban hayatına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu soğuk hava devam ettiği sürece periyodik olarak bu işlemimiz devam edecek. Doğa, denge ve döngü üzerine kurulu. Bunun devam etmesi hepimizin görevi. Unutmayalım ki bu dünya sadece bize ait değil, her canlının yaşamaya hakkı var" ifadelerini kullandı.
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