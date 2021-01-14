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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yaban keçisi yavrusu ormanda donmak üzereyken bulundu

Yaban keçisi yavrusu ormanda donmak üzereyken bulundu

Dere kenarında bulunan yavru yaban keçisinin görüntüsü

Jandarma Keçi Yaban Keçisi Hayvan Irak 

-Jandarma ekiplerince yavru yaban keçisinin üzerinin örtülerek ısıtılması
-Hayvanın, jandarma ekiplerinin kucağına araca götürülmesi
-Isıtıp beslenen hayvanın ekiplerce Silifke Doğa Koruma Milli Parklar Şefliğine
-teslim edilmesi

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'in Silifke ilçesi kırsal kesiminde jandarma ekiplerince ıslak ve bitkin vaziyette bulunan yaban keçisi yavrusu, Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, devriye görevi yapan ekipler, Kocaoluk Mahallesi Gökler deresi yakınlarında bitkin ve ıslak halde bir yaban keçisi yavrusu buldu. Soğuktan etkilendiği ve yürüyemez halde olduğu anlaşılan yavru yaban keçisi, jandarma personelince bulunduğu bölgeden alınarak karakola götürüldü. Burada kurulanıp ısıtıldıktan sonra beslenen yavru yaban keçisi, Silifke Doğa Koruma Milli Parklar Şefliğine teslim edildi. Yaban keçisinin sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağı bildirildi.

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