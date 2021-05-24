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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yaban keçileri Munzur Dağları'nda böyle görüntülendi

Yaban keçileri Munzur Dağları'nda böyle görüntülendi

Yaban keçilerinin görüntüsü

Vaşak Keçi Objektif Irak 

-keçilerin otlaması
-Detaylar

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

- Erzincan’da avlanması yasak ve koruma altında olan yaban keçileri, Munzur Dağları'ndaki yaylalarda beslenirken görüntülendi. Erzincan ile Pülümür ve Ovacık ilçeleri arasında yer alan Munzur Dağları, doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatıyla da dikkati çekiyor. Kurt, boz ayı, tilki, domuz ve vaşak gibi canlı türlerinin yaşadığı Munzur Dağlarında nesli koruma altında ve avlanması yasak olan yaban keçileri de doğaya ayrı bir renk katıyor. Zorlu kış şartlarını geride bırakan dağ keçileri, Munzur Dağları eteğinde karların erimesiyle otlakların yeşerdiği yaylalarda beslenirken objektife yansıdı. Bir süre yayladaki çeşitli otlarla karınlarını doyuran ve su ihtiyacını giden keçiler, izlendiklerini fark edince sarp dağlara tırmanıp gözden kayboldu.
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