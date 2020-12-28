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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Yaban keçileri droneye yakalandı

- Yaban keçileri droneye yakalandı

-Keçileri drone görüntüsü

( SİVAS )- Sivas’ta Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında dağlık alanda görülen 6 yaban keçisi drone kamerasına yakalandı SİVAS

Akalan Gezin Kamera Keçi Yaban Keçisi 


- Sivas’ta Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında dağlık alanda görülen 6 yaban keçisi drone kamerasına yakalandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde koruma ve kontrol faaliyeti gerçekleştirdi. Kontrol faaliyetlerinde ise nadir görülen yaban keçileri fark edildi. Drone yardımıyla yapılan kontrollerde, dağlık alanda gezinen 6 yaban keçisi görüntülere yansıdı. Görüntülerde yaban keçilerinin birlikte hareket ettiği ve yiyecek aradıkları görüldü.
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